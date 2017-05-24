Государство хочет открыть в Таллинне восемь пунктов обмена шприцев ({{commentsTotal}})
До восьми финансируемых государством пунктов обмена шприцев собирается открыть в Таллинне Институт развития здоровья.
Представитель учреждения Алена Курбатова пояснила газете Eesti Päevaleht, что цель государства заключается в как можно более эффективном предоставлении услуги, а оказывать ее нужно там, где обитает больше всего наркоманов.
По оценке ведомства, наркозависимые проживают по всему Таллинну, но есть пять районов, где их концентрация наиболее плотная.
Помимо центра города и окрестностей улицы Ситси в Пыхья-Таллинне, это граница микрорайонов Лиллекюла и Тонди, расположенные в Мустамяэ улицы Кадака теэ и Мустамяэ теэ, микрорайоны Паэ и Сели в Ласнамяэ, а также микрорайоны Астангу и Мяннику, где государство хотело бы открыть передвижные пункты обмена шприцев.
Редактор: Сергей Михайлов