Государство хочет открыть в Таллинне восемь пунктов обмена шприцев

Представитель учреждения Алена Курбатова пояснила газете Eesti Päevaleht, что цель государства заключается в как можно более эффективном предоставлении услуги, а оказывать ее нужно там, где обитает больше всего наркоманов.

По оценке ведомства, наркозависимые проживают по всему Таллинну, но есть пять районов, где их концентрация наиболее плотная.

Помимо центра города и окрестностей улицы Ситси в Пыхья-Таллинне, это граница микрорайонов Лиллекюла и Тонди, расположенные в Мустамяэ улицы Кадака теэ и Мустамяэ теэ, микрорайоны Паэ и Сели в Ласнамяэ, а также микрорайоны Астангу и Мяннику, где государство хотело бы открыть передвижные пункты обмена шприцев.