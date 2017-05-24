"Нымме Калью" продолжает погоню за лидерами

Со счетом 2:0 обыграл столичный "Нымме Калью" нарвский "Транс" в центральном матче 13-го тура чемпионата Эстонии по футболу.

Поединок прошел накануне поздно вечером на стадионе в Хийу, авторами забитых мячей стали Хенрик Пюрг и Артем Дмитриев, передают утренние теленовости ETV+.

Несмотря на победу, идущие на третьем месте ныммесцы не сумели сократить шестиочковое отставание от лидирующих "Левадии" и "Флоры", которые в 13-м туре также оказались сильнее своих соперников. "Левадия" со счетом 5:0 разгромила вильяндиский "Тулевик", а "Флора" на выезде обыграла "Пайде" - 3:1. В активе лидеров стало по 35 очков.

Проваливший начало чемпионата силламяэский "Калев" накануне одержал свою вторую победу подряд, обыграв в домашнем матче тартускую "Таммеку" - 2:0. После этого силламэясцы набрали 12 очков, что позволило им подняться на шестое место.

На пятой строчке с 20 очками идет "Транс". Столько же баллов и у "Инфонета", который за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей занимает четвертую позицию.