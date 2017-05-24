Адвокаты настаивают на оправдании обвиняемого в убийстве экс-полицейского

Адвокаты 29-летнего бывшего сотрудника отряда быстрого реагирования Рандо Хылпуса, которого обвиняют в убийстве случайного знакомого, настаивают на оправдании своего подзащитного.

Об этом в среду, 24 мая, сообщили утренние теленовости ETV+, отметив, что накануне Харьюский уездный суд завершил слушания по уголовному делу.

По словам окружного прокурора Натальи Мийлвеэ, вина Хылпуса в убийстве доказана и его следует приговорить к 11 годам тюрьмы. Адвокаты обвиняемого в ходе прений потребовали оправдать своего подзащитного.

Сам Хылпус также не признал своей вины, назвав произошедшее ужасным несчастным случаем. Суд огласит приговор в августе.

Прокуратура обвиняет Хылпуса в том, что вечером 23 сентября 2016 года в доме на улице Маяка он застрелил своего знакомого из табельного оружия. На момент совершения преступления Хылпус был пьян.