В Таллинне открывается литературный фестиваль HeadRead

В Таллинне в среду, 24 мая, начинается девятый по счету литературный фестиваль HeadRead, который продлится до конца недели.

Пятидневная программа фестиваля насчитывает 75 мероприятий, на которых выступят 112 писателей из Эстонии и разных стран мира.

В этом году организаторы фестиваля подготовили обширную программу на русском языке, состоящую из 13 мероприятий. К примеру, на фестивале выступит поэт и литературовед Сергей Завьялов из Швейцарии. Из Москвы приедут поэт Вера Павлова и прозаик Елизавета Александрова-Зорина. Кроме того, свои новые стихи на русском языке прочитает Ян Каплинский.

Вход на все мероприятия бесплатный. Все подробности можно узнать на сайте headread.ee.