Сегодня днем до +17, местами гроза

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
За последние три года в Эстонии улучшилось отношение к геям и лесбиянкам, и доля людей, считающих гомосексуальность приемлемой, увеличилась до 41%, но при этом отмечается очень большая разница в отношении к гомосексуальности между эстоно- и русскоязычными жителями Эстонии.
IT-специалисты обнаружили, что публичные регистры документов государственных учреждений содержат множество незащищенных персональных данных, таких как домашние адреса, номера паспортов и даже степени инвалидности.
Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от Партии реформ усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.