Сегодня днем до +17, местами гроза

За последние три года в Эстонии улучшилось отношение к геям и лесбиянкам, и доля людей, считающих гомосексуальность приемлемой, увеличилась до 41%, но при этом отмечается очень большая разница в отношении к гомосексуальности между эстоно- и русскоязычными жителями Эстонии.