Замдиректора Полиции безопасности Эстонии Эрик Хелдна сказал в интервью "Актуальной камере", что сотрудники КаПо вместе с коллегами из полиции делают все возможное, чтобы предотвратить угрозу безопасности и общественному порядку в Эстонии, которая с лета будет председательствовать в ЕС.