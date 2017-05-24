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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
На этой неделе во вторник и среду в Маарду проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня славянской письменности.
Предвыборная кампания Центристской партии партии на предстоящих этой осенью муниципальных выборах пройдет под лозунгом "Другие обещают, мы работаем!".
Замдиректора Полиции безопасности Эстонии Эрик Хелдна сказал в интервью "Актуальной камере", что сотрудники КаПо вместе с коллегами из полиции делают все возможное, чтобы предотвратить угрозу безопасности и общественному порядку в Эстонии, которая с лета будет председательствовать в ЕС.