В столкновении трех машин в Мустамяэ пострадал ребенок, полиция ищет свидетелей ДТП ({{commentsTotal}})
Полиция просит помощи очевидцев, чтобы узнать все обстоятельства ДТП в столичном районе Мустамяэ, в котором пострадал ребенок.
Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что ДТП произошло накануне в 9:55 утра возле Таммсааре теэ 53.
По предварительным данным, машина Toyota Corolla начала перестраиваться в другой ряд и столкнулась с автомобилем Nissan, который врезался в двигавшийся впереди в том же направлении автомобиль Ford Focus.
Пассажир Nissan - семилетняя девочка - была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит свидетелей аварии позвонить по телефону 612 3000.
Редактор: Сергей Михайлов