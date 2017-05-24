СМИ: торгующая лекарствами от рака фирма поставила Эстонию в безвыходное положение

Международная фармацевтическая компания Aspen Pharmacare, которую Еврокомиссия подозревает в злоупотреблении положением на рынке, поставила в безвыходное положение и Эстонию, вынудив принять повышение цен на некоторые противораковые лекарства на несколько сотен процентов.

Об этом в среду, 24 мая, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на публикацию в свежем номере экономического еженедельника "Деловые ведомости".

В Эстонии расходы на четыре противораковых препарата из пяти покрываются Больничной кассой. По словам главного специалиста лекарственного отдела Министерства социальных дел Катрин Пудерселль, у ведомства не было выхода, поскольку, эти лекарства ежедневно используются в лечении пациентов и не имеют аналогов.

Из-за удорожания лекарств, расходы Больничной кассы увеличатся на 50-60 тысяч евро в год.

По словам Пудерселль, Минсоцдел разделяет подозрения Еврокомиссии о том, что Aspen может нарушать принципы справедливого ценообразования, и будет следить за ходом расследования.

В случае признания вины Aspen Pharmacare получит штраф в размере до 10% от мировой выручки. Согласно текущим финансовым отчетам, максимальная сумма взыскания составит около 250 млн евро.