СМИ: персональные данные в государственных регистрах не защищены

IT-специалисты обнаружили, что публичные регистры документов государственных учреждений содержат множество незащищенных персональных данных, таких как домашние адреса, номера паспортов и даже степени инвалидности.

Во время хакерского марафона Garage48, проведенного в Таллинне на прошлых выходных, одна из команд-участниц заявила, что не может опубликовать результат своей работы — в ней было слишком персональных данных, на которые хакеры наткнулись в государственных регистрах документов, сообщило в среду издание Postimees.

Таких электронных регистров в Эстонии сотни — они есть у каждого министерства, учреждения, самоуправления и школы.

Издание отмечает, что Инспекция по защите данных проверяет защищенность регистров документов, но делает это выборочно, а за проверкой следует надзорное производство, в редких случаях — штраф для держателя регистра. "Раз в год мы проводим расширенный надзор регистров документов, одновременно осуществляя мониторинг регистров документов в большом числе учреждений", - сказла пресс-секретарь Инспекции по защите данных Майре Иро.