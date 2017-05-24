Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, в результате чего сотрудничество Североатлантического альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран.

В качестве ответной меры члены НАТО приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государства, разрешив двустороннее партнерство, сообщила в среду Русская служба Би-би-си.

Представитель НАТО заявил, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето.

Австрия не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с военным блоком. Например, более 400 австрийских военнослужащих размещены в Косове.

Решение турецких властей наложить вето вызвано попытками Австрии воспрепятствовать вступлению Турции в Европейский союз.

Австрия осудила это решение, назвав его безответственным. "Безответственное поведение Турции только укрепляет уверенность в том, что Турция еще очень далека от того, чтобы быть частью Евросоюза", - говорится в заявлении министра обороны Австрии Ганса Питера Доскозила.