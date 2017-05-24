Девочки младше 15 лет сделали в 2016 году 16 абортов

В 2016 году в Эстонии было совершено 4475 легальных индуцированных абортов, что означает 15,5 аборта на тысячу женщин в возрасте 15-49 лет. Девочки младше 15 лет сделали в прошлом году 16 абортов.

Такие данные корреспондент портала rus.err.ee получил в Департаменте статистики, где отметили, что по сравнению с предыдущим годом число абортов сократилось на 414. Еще в 1991 году в Эстонии было сделано 29 406 абортов. С тех пор число абортов из расчета на тысячу женщин ежегодно снижается. Такая тенденция продолжается уже 26-й год подряд.

В 2016 году на долю девочек младше 15 лет пришлось 16 абортов. Девушки от 15 до 19 лет сделали 372 аборта. Больше всего абортов - 1071 - сделали женщины от 25 до 29 лет.

Больше всего абортов по-прежнему делается в Таллинне и Харьюмаа - 2128 (из них в столице - 1593). В Ида-Вирумаа в прошлом году было совершено 478 прерываний беременности. В Тартуском уезде - 526.

В Эстонии прерывание беременности разрешено по желанию женщины до конца полной 11 недели беременности и при наличии соответствующего показания до конца полной 21 недели беременности.