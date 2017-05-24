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В школах Эстонии больше внимания станут уделять плаванию ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Министерство образования и науки отправило на обсуждение партнерам изменения в государственной учебной программе, касающиеся уроков плавания. Школьники плохо умеют плавать, поэтому необходимо изменить систему обучения, чтобы учащиеся приобрели достаточно навыков для выживания при несчастном случае на воде.

Министр образования и науки Майлис Репс объяснила, что результаты, предусмотренные учебной программой по физической культуре, не обеспечивают учащимся достаточных навыков плавания.

"Результаты опроса, проведенного среди учителей плавания, показали, что, по мнению двух третей опрошенных, ученики не имеют достаточных навыков. Цель обновленных уроков – чтобы дети приобретали лучшие навыки, чем прежде, что в длительной перспективе поможет снизить количество несчастных случаев с трагическим исходом", - сказала министр. В соответствии с новой программой в школе дети должны будут учиться как нырять, скользить в воде, так и плавать на груди и спине.

Заместитель руководителя отдела общего образования Министерства образования и науки Пилле Либлик добавила, что речь идет об обновлении всей учебной программы по физической культуре. "К осени следующего года мы планируем разработать учебную программу более современного обучения вместо нынешней физкультуры, в фокусе которой будет прививание активного образа жизни и важных умений, например, навыков плавания", - объяснила Либлик.

Изменения вступят в силу в 2018 году, но школы могут ориентироваться на обновленные учебные результаты уже с нового учебного года. Местным самоуправлениям и школам будут выделены дополнительные средства в размере 1,2 миллиона евро вместо прежних 230 000 евро.

Проект направлен на рассмотрение в Спасательный департамент, Союз плавания Эстонии, Эстонский союз физкультуры, Эстонский союз ученических представительств и Объединение руководителей школ Эстонии. А также в другие министерства, Союз городов Эстонии и Союз местных самоуправлений.

Редактор: Артур Тооман

школаплаваниеуроки


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