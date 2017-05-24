В Маарду начинается ремонт дорог

На этой неделе в Маарду начнется масштабный ремонт асфальтных и гравийных дорог в Каллавере и Мууга, который продлится до середины июня.

В общей сложности планируется отремонтировать пять участков дорог в Каллавереской части города и 23 гравийные дороги в Мууга общей площадью 37 400 кв. метров, сообщила в среду пресс-служба мэрии Маарду.

По словам мэра города Владимира Архипова, будет использовано специальное покрытие, которое должно прослужить без дополнительного ремонта не менее пяти лет.

Дорожные работы в Каллавереской части города будут производиться на улицах Ринги и Кютте, на участке улицы Ноорте до пешеходного перехода на улице Кеемикуте и на участке улицы Карьяари от перекрестка с улицей Ноорте до улицы Хайгла. Старое дорожное покрытие будет снято и на дороги уложат новый асфальт.

Общая стоимость ремонта составит около 90 000 евро, дорожные работы продлятся до середины июня.