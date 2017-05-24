Очистные предприятия Эстонии 27 мая откроют двери для всех желающих

Для желающих узнать, что происходит с содержимым их унитаза, водоканализационные предприятия Эстонии в субботу, 27 мая, проведут бесплатные экскурсии по своим очистным сооружениям. В акции открытых дверей принимают участие Tallinna Vesi, Tartu Veevärk, Emajõe Veevärk, Iivakivi, Jõgeva Veevärk, Kohila Maja, Järve Biopuhastus, Pärnu Vesi и Põltsamaa Varahaldus.

"Увидеть процесс своими глазами – это лучший способ убедиться, что качество питьевой воды действительно очень хорошее, а отводимые в море очищенные сточные воды отвечают действующим требованиям", - сказала руководитель по коммуникации Tallinna Vesi Элийс Венник.

В Таллиннском водоканале экскурсии на эстонском языке начинаются в 10:00, 11:00, 12:00 и в 13:00. Экскурсии на русском языке начинаются в 10:30, 11:30 и в 12:30. Зарегистрироваться на экскурсию можно по адресу info@tvesi.ee.

В Ида-Вирумаа только одна компания откроет для посетителей свои двери. В Кохтла-Ярве экскурсия по очистным сооружениям регионального водоканала Järve Biopuhastus начнется в 10:00. Зарегистрироваться можно по адресу info@idavesi.ee

Узнать информацию об экскурсиях на других предприятиях Эстонии можно на интерактивной карте здесь.

День открытых дверей проходит под эгидой Союза водоканализационных предприятий Эстонии.