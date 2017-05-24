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Керсти Кальюлайд открыла серию мероприятий к столетию ЭР "Республика детей" ({{commentsTotal}})

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Фото: "Республика детей" в Кадриорге. Автор: Сандер Койт/ERR
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В среду, 24 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд поприветствовала перед Кадриоргским дворцом "Республику детей" — серию мероприятий для детей в рамках празднования столетия Эстонской Республики.

Тур мероприятий "Республика детей" будет ездить летом по Эстонии и отмечать вместе с детьми столетие Эстонской Республики. Первая остановка будет 25 мая в Пылтсамаа, закончится тур 8 сентября в Саверна. За пять месяцев "Республика детей" посетит более пятидесяти мест по всей Эстонии.

На церемонии открытия проекта с речью выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, автор идеи Трийн Сооне, руководитель организационной команды ЭP100 Яанус Рохумаа, а также один из организаторов мероприятия Андрус Моссов.

Роль ведущего исполнил 8-летний Отто Самуэль Кахар. А на сцене выступили молодые музыканты из Сууре-Яани, Тарту и Таллинна.

Тур впечатлений "Республика детей" передвигается на колесах и объединяет в себе театр, игру и мастер-классы. На каждой остановке можно будет посмотреть представление, узнать много интересного про Эстонию в своеобразном лабиринте-игровой зоне и проявить ловкость рук и сообразительность в мастер-классах. На уникальной автомобильной сцене "Республики детей" на всех остановках будут также выступать местные дети и молодежь.

Остановки "Республики детей" можно найти здесь.

Редактор: Дина Малова

таллиннev100эстония100-летие эрреспублика детей


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