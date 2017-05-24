Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди из семьи ливийских беженцев

Британская полиция подтвердила, что исполнителем теракта на концерте в Манчестере, при котором погибли 22 и пострадали 59 человек, включая детей, совершил 22-летний Салман Абеди, родившийся в семье беженцев из Ливии.

Имя террориста-смертника было подтверждено во вторник вечером главой полиции графства большой Манчестер Иэном Хопкинсом. "Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером - это 22-летний Салман Абеди", - сообщил он. При этом Хопкинс добавил: "Однако поскольку его имя еще не было официально названо коронером, мне не хотелось бы делать дальнейшие комментарии о нем на данной стадии".

По данным британских СМИ, Абеди родился в 1994 году в семье ливийских беженцев. Отец Абеди работал охранником в аэропорту Манчестера, а в 2011 году уехал в Ливию, чтобы принять участие в свержении режима Муаммара Каддафи, пишет Daily Mail.

По словам местного имама Мохаммеда Саида, после этого обстановка в семье резко изменилась, а в 2015 году Салман Абеди перестал посещать мечеть, поскольку ему не нравились проповеди Саида против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Утверждается, что Салман Абеди находился в поле зрения британских спецслужб как потенциальный радикал, но наблюдения за ним не велось и полиция не имела данных о том, что Абеди делает бомбу. По данным газеты Mirror, он также дружил с известным джихадистом Рафаэлем Хости, который занимался вербовкой в ряды ИГ и был убит в 2016 году в Сирии ударом с беспилотника.

По данным газеты Times, Салман Абади ездил в зоны конфликта на Ближнем Востоке, где он мог пройти обучение в лагерях для подготовки террористов. Также утверждается, что он лишь недавно вернулся из трехнедельной поездки в Ливию.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Абеди учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы, сестры-близняшки Захра и Сальма Халан, бежали в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Газета пишет о том, что, по неподтвержденной информации, вся семья Абеди, за исключением двух старших братьев, вернулась в Ливию.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая в 00:35 по восточноевропейскому времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Бомба была начинена поражающими элементами — болтами, гайками и гвоздями.

По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, включая восьмилетнего ребенка. Еще 59 человек пострадали. МИД Польши в среду сообщил, что среди погибших было две польские девушки, одна из которых была несовершеннолетней. Граждане Эстонии, по предварительным данным, при теракте не пострадали.

В Скотленд-Ярде сообщили, что расследование взрыва продвигается быстро и успешно, хотя на данный момент невозможно с полной уверенностью сказать, стояла ли за атакой группа лиц или она была совершен террористом-одиночкой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального "критического", что означает непосредственную угрозу теракта. Последний раз такой высокий уровень террористической угрозы вводился в стране в 2007 году.

В Великобритании присутствие полиции будет увеличено на транспортных узлах и других местах массового скопления людей, а к обеспечению безопасности будут привлечены военнослужащие.