Предвыборная кампания центристов пройдет под лозунгом "Другие обещают, мы работаем!"

Предвыборная кампания Центристской партии партии на предстоящих этой осенью муниципальных выборах пройдет под лозунгом "Другие обещают, мы работаем!".

Об этом в среду, 24 мая, сообщила пресс-служба политической силы.

По оценке председателя Центристской партии Юри Ратаса, предвыборный слоган в полной мере отображает деятельность партии и тот опыт руководства самоуправлениям, который есть у центристов.

"Жители Эстонии ждут, чтобы политики действительно начали работать во имя их блага и были способны к сотрудничеству, чтобы представлять интересы населения. Каждое обещание должно быть выполнено и должно быть подкреплено делом. Центристская партия, как на уровне города, так и государства всегда ставила перед собой амбициозные цели и в итоге все идеи были реализованы, а цели достигнуты", - отметил Ратас.

По его словам, выборы в органы местного самоуправления крайне важны для партии и это касается всех самоуправлений Эстонии.

"Мы смело пойдем на выборы партийным избирательным списком, мы с гордостью можем заявить, что мы можем предложить населению свежие идеи, которые гарантированно будут претворены в жизнь. Предвыборный слоган нашей партии подтверждает это в полной мере", - заключил Юри Ратас.

Ранее, как писал rus.err.ee, свой предвыборный слоган обнародовала Партия реформ. Реформисты идут на выборы под лозунгом "Сильная Эстония".

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.