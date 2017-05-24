Россия перекрыла транзит грузов в Латвию

Российская железнодорожная монополия РЖД не согласовывает большинство заявок железнодорожных операторов на перевозку грузов в направлении латвийских портов без объяснения причин. В Латвии бизнесмены считают, что это связано с решением правительства отказаться от поддержки проекта строительства второй ветки газопровода "Северный поток".

Источники Reuters говорят, что РЖД начала отклонять часть заявок в апреле, но самый большой процент отказов - в мае. Их слова подтверждаются статистикой железнодорожных перевозок угля, нефтепродуктов и металлов. РЖД сообщила, что не вводила ограничений и отдельно рассматривает каждый конкретный случай.

В марте 2017 года в адрес портов Вентспилса и Риги было отправлено 1,2 миллиона тонн этих грузов, в апреле - 750 700 тонн, а за период с 1 по 15 мая - только 45 700, свидетельствуют данные железнодорожной статистики. Поставки большинства видов грузов в первой половине мая полностью прекратилась, остались только небольшие объемы чугуна в Вентспилсе и нефтепродуктов в Риге.

Основные терминалы, через которые переваливаются грузы из РФ, находятся в портах Вентспилса и Риги. В прошлом году через порт Вентспилса прошло 18,8 миллиона тонн грузов, из которых как минимум 3,6 миллиона тонн (без учета минудобрений и нефтехимии) пришло по железной дороге из РФ. В Рижском порту всего было перевалено 37,1 миллиона тонн, в том числе как минимум 4,9 миллиона тонн железнодорожных грузов из России.

Директор по маркетингу Рижского свободного порта Эдгарс Суна подтвердил, что с середины апреля грузопоток из РФ упал по сравнению с запланированным на 45-50%.

Сокращение объемов перевозок со стороны РЖД - "наказание за газовую трубу", сказал один из источников в отрасли. Речь идет об ответной реакции РФ на решение правительства Латвии не поддерживать проект "Северный поток-2", сказал второй источник.

Строительство газопровода "Северный поток-2" мощностью 55 миллиардов кубометров наполовину финансируется Газпромом, который получит возможность продавать газ в Европу, минуя транзит через Украину.

Российские СМИ сообщали ранее, что Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили приглашение участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Правительство Латвии решило не поддерживать проект, сославшись на риски для национальной безопасности, а также обеспечить голосование представителей государства в совете директоров Свободного порта Вентспилс против участия в строительстве газопровода.

"Мы не поддерживаем это (проект "Северный поток-2") в связи с тем, что мы присоединились к блоку государств, выступающих против этого", - сказал в понедельник, 22 мая, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. - Но это не значит, что правительство Латвии предприняло какие-то контрмеры против частного проекта. Это совершенно разные вещи".