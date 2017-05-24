На Эвересте погибло четверо альпинистов

В палатке базового лагеря перед этапом покорения вершины Эверест в ночь на среду были обнаружены тела четырех человек. Предположительно альпинисты задохнулись из-за нехватки кислорода в палатке.

Проводники компании Seven Summit Treks, спускавшие тело погибшего в воскресенье словака Владимира Штробы, обнаружили тела двух иностранцев — мужчины и женщины — и двух проводников-непальцев, передает lenta.ru со ссылкой на The Himalayan Times.

Имена жертв и время смерти найденных альпинистов пока не установили.

Ранее, 22 мая сообщалось о гибели трех других совершавших восхождение на Эверест альпинистов, гражданах США, Словакии и Австралии.

А 6 мая при попытке стать старейшим покорителем Эвереста от сердечной недостаточности скончался 85-летний альпинист Мин Бахадур Шерхан из Непала.

За всю историю покорения Эвереста на его склонах погибло более 250 человек.

Килиан Джорнет совершил скоростной забег на Эверест

В ночь с 20 на 21 мая испанец Килиан Джорнет с третьей попытки совершил скоростное восхождение на Эверест, пишет портал 4sport.ua.

Полное время восхождение и спуска составило 38 часов. Путь от монастыря Ронгбук (5 100 метров) на вершину Эвереста (8 848 метров) и спуск к лагерю ABC (6 500 метров) занял у него 26 часов.

Все свои восхождения Килиан проводит из ближайшего к вершине населенного пункта в альпийском стиле, без кислорода с минимальной экипировкой.

На сегодняшний день рекорд скоростного восхождения на Эверест (но не спуска) принадлежит 35-летнему непальскому альпинисту и горному проводнику шерпа Пемба Дордже который 21 мая 2004 года поднялся на вершину Эвереста за 8 часов 10 минут.