У магазинов K-Rauta в Эстонии и Латвии сменился владелец

Финский концерн Kesko продал за 64 млн евро инвестиционной фирме UAB Baltic Retail Properties недвижимость в Эстонии и Латвии, на которой действуют магазины строительных товаров под торговым знаком K-Rauta.

В общей сложности у Kesko в двух балтийских странах семь магазинов стройтоваров и товаров для дома, которыми управляет дочерняя фирма Kesko Senukai, сообщил в среду Nasdaq Globenewswire.

Общая стоимость сделки, в рамках которой Kesko также приобрел 10% акций UAB Baltic Retail Properties, составила 174 млн евро. Недвижимость, на которой работают магазины в Эстонии и Латвии, была продана за 64 млн евро, а прибыль Kesko от дивестиции составила около 50 млн евро.

В настоящее время концерн Kesko арендует у UAB Baltic Retail Properties 19 магазинов. В результате заключенной сделки лизинговые обязательства концерна выросли на 124 млн евро.