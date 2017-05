ФОТО и ВИДЕО: Дональд Трамп встретился в Ватикане с Папой Римским

Вместе с президентом Трампом на встречу прибыли его жена Мелания, дочь Иванка, зять Джаред Кушнер и целый ряд советников Белого дома, пишет портал err.ee.

После встречи с Папой Римским президент также встретится в Риме с президентом и премьер-министром Италии. Далее у него запланирована поездка в Брюссель, где он встретиться с представителями Бельгии, а в четверг там же пройдет саммит НАТО. В пятницу Трамп посетит саммит G7 на Сицилии.

Ранее Трамп посетил с визитом Саудовскую Арваию, Израиль и Палестину.

Pope Francis meets First Lady Melania Trump at the Vatican, blesses rosary. https://t.co/kgnKxk2YQr pic.twitter.com/abyUhApfmw

Pres. Trump has arrived at the Vatican for his first audience with Pope Francis. https://t.co/qiJAkWQtHx pic.twitter.com/gvxwCGujXl