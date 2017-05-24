В Пярну загорелся ребенок-токсикоман

В мае на вышке для наблюдения за птицами в Пярну загорелся вдыхавший пары бензина мальчик. Ребенку понадобилась пересадка кожи на лице и руках.

Об этом в среду, 24 мая, сообщает Балтийская служба новостей со ссылкой на материал в газете Pärnu Postimees.

Несчастный случай произошел, когда один школьник вдохнул пары бензина для достижения токсического опьянения, а второй в это время размахивал у него перед лицом зажигалкой. Вдыхавший бензин мальчик загорелся, его лицо и руки получили ожоги третьей степени.

Ребенка доставили в Таллиннскую больницу, где перевели на искусственное дыхание. Ему потребовалась пересадка кожи на лице и руках.

По словам старшего пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Марии Гоняк, 6 мая полиции поступило сообщение, что в Пярну от возгорания бензиноподобной жидкости получил ожоговые раны несовершеннолетний мальчик. Возбуждено уголовное дело для выяснения причин, по которым у мальчиков была с собой жидкость и произошло возгорание.

Гоняк добавила, что сейчас вдыхание паров бензина не является в Пярнумаа проблемой.

"Несколько лет назад полиции поступали сообщения, что подростки вдыхают газ из зажигалок, но эта опасная деятельность прекратилась", - отметила она.