Скринингом алкоголизма займутся еще 11 центров семейной медицины ({{commentsTotal}})
Количество центров семейной медицины, в которых ведется скрининг пациентов на предмет злоупотребления алкоголем, удвоится с 11 до 22.
Об этом в среду, 24 мая, сообщила пресс-служба Центра развития здоровья.
Скрининг злоупотребления алкоголем проводится в рамках услуги ALVAL (ранее обнаружение и вмешательство в злоупотребление алкоголем), цель которой состоит в профилактике и снижении таких злоупотреблений и связанного с ними вреда.
Услуга представляет из себя тест, по результатам которого врачи и медсестры оценивают потребление алкоголя пациентом и, в случае необходимости, проводят с ним собеседование, мотивирующее пациента изменить привычки.
В 2016 году по этой методике были оценены свыше 3500 человек.
В Центре развития здоровья рассчитывают, что такая услуга со временем превратится в часть повседневной работы семейных врачей и медсестер.
11 новых центров для предложения услуги ALVAL, финансируемой Европейским социальным фондом, были отобраны по результатам конкурса.
Редактор: Андрей Крашевский