Скринингом алкоголизма займутся еще 11 центров семейной медицины

Количество центров семейной медицины, в которых ведется скрининг пациентов на предмет злоупотребления алкоголем, удвоится с 11 до 22.

Об этом в среду, 24 мая, сообщила пресс-служба Центра развития здоровья.

Скрининг злоупотребления алкоголем проводится в рамках услуги ALVAL (ранее обнаружение и вмешательство в злоупотребление алкоголем), цель которой состоит в профилактике и снижении таких злоупотреблений и связанного с ними вреда.

Услуга представляет из себя тест, по результатам которого врачи и медсестры оценивают потребление алкоголя пациентом и, в случае необходимости, проводят с ним собеседование, мотивирующее пациента изменить привычки.

В 2016 году по этой методике были оценены свыше 3500 человек.

В Центре развития здоровья рассчитывают, что такая услуга со временем превратится в часть повседневной работы семейных врачей и медсестер.

11 новых центров для предложения услуги ALVAL, финансируемой Европейским социальным фондом, были отобраны по результатам конкурса.