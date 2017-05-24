ФОТО: Таллиннский зоопарк приглашает знакомиться с козлятами начиная с 1 июня

Камерунские карликовые козлята — самые большие любимцы посетителей детского зоопарка. Каждое лето все желающие могут с ними поиграть в специальном загоне. В этом году приходить знакомиться с козлятами можно начиная с 1 июня.

Всего в зоопарке живет 17 коз и два козла — Волли и Мартин. Каждую весну в зоопарке наступает особое время — настоящий «беби-бум», когда рождается очень много козлят и часть из них находят себе дом на эстонских хуторах или за границей.