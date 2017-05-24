Райво Варе: "Северный поток 2" - это не причина, а повод перекрыть транзит в Латвию

РЖД перекрыла транзит грузов в Латвию, сообщило агентство Reuters. В Латвии считают, что причина в отказе правительства страны поддержать строительство газопровода "Северного потока 2". Эксперт в области транзита Райво Варе уверен, что газопровод не причина, а повод.

По словам Райво Варе, из-за оппозиции латвийского правительства по отношению к планам Газпрома построить вторую ветку газопровода "Северный поток" никто грузы резко перенаправлять не стал бы. "Это всего лишь небольшой политический повод, чтобы показать свое отношение к решению латвийского правительства. На самом деле происходят глубинные изменения, связанные с групповыми экономическими интересами близких к президенту России российских бизнесменов. Изменения по переориентации грузов начались несколько лет назад с Эстонии, часть грузопотоков ушла в Латвию. Сейчас массовые грузы — нефтепродукты и уголь - ушли и от наших соседей. Резкость спада грузопотока у соседей объясняется сезонностью. Например, спрос на уголь сейчас на мировом рынке упал".

По мнению эксперта, массовые грузы в Латвию не вернутся. "Тот, кто думает, что изменение позиции латвийского правительства по "Северному потоку" вернет грузы, глубоко ошибается. Дело, как я уже говорил, не в этом, а в том что групповые интересы российских бизнесменов изменились. Они свои грузы отправляют на свои терминалы в свои порты. О том, что массовые российские грузы, не должны переваливаться через порты стран Балтии, говорилось еще в начале 90-х годов при Борисе Ельцине. Однако тогда не было у России своих портовых мощностей. Новые порты, стали строить в начале нулевых. Сейчас все есть. И теперь наши порты становятся резервными площадками для перевалки российских грузов", - добавил Варе.

По словам Варе, то, что из Латвии ушел российский транзит, ужесточит конкуренцию с портами Эстонии за остатки транзитных грузов, напимер, удобрения и жидкая химия. Однако, считает Варе, выгодное преимущество Эстонии - в близости к Петербургу.

Варе прогнозирует, что в Латвии реформа транзитного сектора будет проходить болезненнее, чем в Эстонии, так как у соседей удельный вес транзита в экономике страны был выше, больше людей в этой сфере занято, значит будут большие сокращения.

В марте 2017 года в адрес портов Вентспилса и Риги было отправлено 1,2 миллиона тонн этих грузов, в апреле - 750 700 тонн, а за период с 1 по 15 мая - только 45 700, свидетельствуют данные железнодорожной статистики. Поставки большинства видов грузов в первой половине мая полностью прекратилась, остались только небольшие объемы чугуна в Вентспилсе и нефтепродуктов в Риге, пишет Reuters.

Основные терминалы, через которые переваливаются грузы из РФ, находятся в портах Вентспилса и Риги. В прошлом году через порт Вентспилса прошло 18,8 миллиона тонн грузов, из которых как минимум 3,6 миллиона тонн (без учета минудобрений и нефтехимии) пришло по железной дороге из РФ. В Рижском порту всего было перевалено 37,1 миллиона тонн, в том числе как минимум 4,9 миллиона тонн железнодорожных грузов из России.