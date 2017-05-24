Кандидатом в мэры Таллинна от партии "Зеленые Эстонии" вероятно будет Зюлейха Измайлова

Председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова заявила, что выдвижение ее кандидатуры на должность мэра столицы вполне вероятно.

"Если я буду выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Таллинна, то пойду перым номером в списке", - сказала Измайлова новостному порталу err.ee.

"Поскольку члены партии выразили желание видеть меня в качестве кандидата, то такая возможность действительно существует", - отметила она и добавила, что очень вероятно, что так и произойдет.

Партия планирует обсудить избирательный список на собрании, дата которого определится в ближайшие недели.

Ранее собрание партии "Зеленых Эстонии" было назначено на 23 мая, но было отменено.