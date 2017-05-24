Медицинская экспертиза Эдгара Сависаара должна быть готова к 9 июня

Назначенная Харьюским уездным судом бывшему лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару медицинская экспертиза, по предварительным данным, будет готова к 9 июня, но состав проводящей ее комиссии хранится в тайне.

Сависаар подал Харьюскому уездному суду запрос о составе оценивающей состояние его здоровья комиссии, но суд эту информацию не предоставил. "Даже сам суд не знает, кто входит в состав комиссии кроме ее председателя, на данный момент это для суда и не важно. Защитник сослался на то, что имена экспертов нужны в связи с правом подавать при необходимости отвод. Защитнику ответили, что никого не лишали права подавать отвод, но это не значит, что имена экспертов должны быть известны до составления экспертизы, и подчиняющееся экспертизе лицо узнает эти имена, когда прибудет к экспертам", - отметил пресс-секретарь Харьюского уездного суда.

По его словам, согласно предварительной информации, экспертиза будет готова к 9 июня, если не возникнет никаких непредвиденных препятствий. "Таким образом, по крайней мере на данный момент действует первоначальный план приступить к судебному рассмотрению дела 12 июня, об этом проинформированы все стороны следствия", - добавил пресс-секретарь.

Харьюский уездный суд в середине апреля назначил Сависаару медицинскую экспертизу, его дело поначалу не стали передавать в суд. 13 апреля были отданы под суд остальные фигуранты дела. Суд также не удовлетворил ходатайство защиты Александра Кофкина, Айвара Туулберга и Хиллара Тедера о возвращении обвинительного акта в прокуратуру. Суд решил, что для возвращения отсутствуют основания, и акт соответствует нормам уголовно-процессуального кодекса.

Суд также не удовлетворил просьбу защитника Кофкина по прекращении следствия в отношении его клиента и просьбу защитника Сависаара о частичном прекращении следствия в отношении его клиента в связи с истечением разумного срока делопроизводства.

Суд также не удовлетворил просьбу защитника Туулберга прекратить следствие в отношении его клиента в связи с нарушением принципов честного и справедливого делопроизводства и возбудить процедуру конституционного надзора. Защитник отметил утечку материалов уголовного дела в СМИ. Суд решил, что в дигитальную эпоху невозможно полностью гарантировать неутечку материалов в общественность.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО "Центристская партия Эстонии" и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.