Ряды IRL за два года покинули более 500 человек

Партия "Союз отечества и Res Publica" (IRL) продолжает терять своих членов: если два года назад в IRL входили около 9600 человек, то в мае 2017 года это число упало до 9061, причем только с середины апреля ряды партии покинули около 50 отечественников.

Об этом в среду, 24 мая, сообщил новостной портал ERR со ссылкой на данные Коммерческого регистра.

Наибольшее число членов IRL было зарегистрировано в 2011 году, когда в партию входили около 9900 человек.

"Ежегодно в партию вступают новые люди, но есть и те, кто уходят", - сказала пресс-секретарь IRL Кристийна Херодес, добавив, что большие изменения в численности партии связаны с несколькими обстоятельствами.

"В отличие от конкурентов, IRL не проводил специальные кампании по привлечению новых людей для увеличения членства в партии. Во-вторых, в конце прошлого года мы перешли на новую базу данных, в результате чего данные были упорядочены и число членов изменилось", - пояснила она.

Эне Эргма: IRL увлекся политтехнологиями

Самым известным политиком, покинувшим ряды IRL, стала бывший спикер Рийгикогу Эне Эргма, которая вышла из партии в прошлом году. Она обосновала свое решение переменчивостью политики партии.

"Это метание туда-сюда не нравится ни консервативной партии, ни консервативным избирателям", - сказала она. По словам Эргма, партия увлеклась политтехнологиями и пыталась понравиться всем вместо того, чтобы удерживать своих постоянных избирателей.

В прошлом году из IRL также вышел предприниматель и бывший глава совета Банка Эстонии Яан Мянник, который однажды баллотировался на пост лидера партии. Мянник якобы разочаровался в управлении партией и заявил, что будет бороться вместе с социал-демократами против низких зарплат в Эстонии.

Газета Postimees в то время писала со ссылкой на Мянника, что его уход был связан с предложением соцдемов, а также с невозможностью влиять на управление партией и формирование ее политики после выборов нового председателя летом прошлого года.

"Я хочу заниматься развитием Эстонии, а за год и четыре месяца, что я был в IRL, этого не случилось. Надеюсь, что теперь смогу", - обосновал свое решение Мянник, числившийся в IRL менее года.

Тем не менее, по данным Коммерческого регистра, в Социал-демократическую партию Мянник так и не вступил.

Реэт Трей вышла из IRL из-за закона о совместном проживании

Предприниматель Реэт Трей также вышла из IRL осенью прошлого года. Основной причиной ухода она назвала стиль управления и отношение к закону о совместном проживании. "Не хотелось бы палить партию, но причин за годы скопилось много. Но когда на кон поставили закон о совместном проживании и христианские принципы, для меня это стало последней точкой", - сказала предприниматель.

Она не обозначила свои возможные партийные предпочтения после ухода из IRL, но исключила вступление в Консервативную народную партию (EKRE), выступающую резко против этого закона.

Яанус Хярмс: IRL отказался от ценностей национал-консерватизма

Тем не менее, не все бывшие отечественники негативно относятся к EKRE. В понедельник народники объявили, что частный предприниматель Яанус Хярмс, избранный в волостное собрание Харку от IRL, на следующих местных выборах будет баллотироваться в списке EKRE.

"В двух избирательных циклах я участвовал в списке IRL, но сейчас чувствую, что не могу больше входить в партию, которая отказалась от ценностей национал-консерватизма", - заявил Хярмс в распространенном EKRE пресс-релизе.

"Поскольку на сегодняшний день национал-консервативное мировоззрение в Эстонии представляет только EKRE, я решил вступить в партию и тем самым вносить вклад в развитие своей общины. Среди прочего, я выступаю за то, чтобы там, где я живу, были защищены национальные ценности, которые на государственном уровне отодвинули на задний план", - пояснил он.