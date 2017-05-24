Первым номером реформистов на Сааремаа стала бывший министр социальных дел Тийу Аро

Кандидатом Партии реформ на пост старейшины волости Сааремаа стала гендиректор Департамента здоровья Тийу Аро, которая с 1996 по 1999 год была министром социальных дел Эстонии.

В среду, 24 мая, Партия реформ представила Аро как кандидата в старейшины на пресс-конференции, прошедшей в подвале Курессаареской ратуши, передает новостной портал ERR.

Аро хочет применить полученные на материке знания в деле развития объединенной волости Сааремаа. "Сама я считаю себя островитянкой. Я родилась в Торнимяэ, а потом 10 лет жила и ходила в школу в Лейзи", - сказала Аро.

На прошлой неделе Аро подала министру труда и здравоохранения Евгению Осиновскому заявление об уходе, попросив освободить ее с должности гендиректора Департамента здоровья с 1 июля.

Аро входила в третье правительство Тийта Вяхи и в кабинет министров Марта Сийманна, представляя почившую ныне в бозе Коалиционную партию.

С 1999 по 2009 год Аро была гендиректором Инспекции по охране здоровья, с 2010 года инспекция влилась в Департамент здоровья. Объединившее несколько учреждений ведомство возглавила Аро.

Волость Сааремаа объединит все самоуправления Саареского уезда, за исключением волости Муху, и станет самым крупным по площади муниципальным образованием.