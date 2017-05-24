Михаил Корб отказался от своих слов о неподдержке членства Эстонии в НАТО

Министр государственного управления Михаил Корб (Центристская партия) подтвердил, что полностью поддерживает членство Эстонии в НАТО. Однако вечером премьер-министр Юри Ратас вызвал к себе Корба в связи с его заявлениями о НАТО на встрече с ветеранами в Хаапсалу.

Хотя Корб уже успел взять свои слова обратно, его высказывание вызвало бурную реакцию среди политиков коалиционных и оппозиционных партий. Некоторые из них считают, что Корб должен покинуть должность министра.

В издании Lääne Elu появилась публикация, согласно которой министр госуправления на встрече с ветеранами сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

"Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев — я не поддерживаю членство в НАТО, - сказал министр на встрече с ветеранами. - Мне нравится финская политика по этому вопросу. Но если делать собственную армию, выйдет еще дороже. Понимаете? Финны создают собственную армию, они отдельно от НАТО, сами занимаются обороной своего государства. Но им никто не придет на помощь".

В распространенном в среду, 24 мая, заявлении Корб извинился за свое выступление в Хаапсалу. "Подтверждаю, что я полностью поддерживаю членство Эстонии в НАТО, работу и присутствие наших союзников, (нацеленные) на укрепление обороноспособности Эстонии, - сказал министр. - Поддержка США, Великобритании, Франции, Испании, Дании и других союзников заметна и важна".

Он пояснил, что его слова касались в первую очередь важности развития сильной и самостоятельной обороноспособности. "Членство Эстонии в НАТО укрепило нашу безопасность, мы получили как практическую, так и политическую поддержку для выполнения целей своей политики безопасности, и я считаю это очень важным", - подтвердил министр госуправления.

Заявление Корба вызвало острую критику

После выступления Корба в Хаапсалу его отставки потребовал председатель парламентской фракции оппозиционной Свободной партии Андрес Херкель. "Человек с такими взглядами не должен входить в правительство", - подчеркнул он.

Депутат Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Кристен Михал пошел еще дальше, заявив в Facebook, что всей Центристской партии не место в правительстве. "Министрам, которые дают такие сигналы, и поддерживающей его партии следует отойти от управления государством", - написал Михал.

Председатель Партии реформ Ханно Певкур позднее прокомментировал заявление Корба, в котором он отказался от своих слов по поводу членства в НАТО. "Поведение правительства становится все более невероятным. Изменение точки зрения Корба по поводу членства в НАТО не искреннее. Все-таки что на уме, то и на языке", - говорится в комментарии Певкура, распространенном пресс-службой реформистов.

По словам Певкура, человек с таким мнением не может быть членом правительства, а лидерам входящих в правительственную коалицию партий Юри Ратасу, Евгению Осиновскому и Хелиру-Валдору Сеэдеру следует высказать свою позицию по поводу высказывания Корба.

По мнению министра обороны и экс-председателя "Союза отечества и Res Publica" (IRL) Маргуса Цахкна, Михаилу Корбу не место в правительстве. "На пути из Ирака на саммит НАТО в Брюсселе я должен с удивлением читать такое мнение от министра правительства Эстонской Республики. Членство в НАТО - гарантия независимости и безопасности Эстонии. Если член правительства считает, что Эстонии не следует быть членом НАТО, ему не место в правительстве", - написал Цахкна в Facebook.

Депутат Рийгикогу от оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон считает, что премьер-министру Юри Ратасу следует отозвать Корба с поста министра, а заявление Корба говорит о симпатиях центристов к России. "Кроме того, соцдемам и, особенно, получившему нового председателя IRL следует высказать свою позицию по заявлению Корба. Согласны ли они нести солидарную ответственность в пророссийском правительстве?", - сказал Мадисон в распространенном пресс-службой EKRE заявлении.