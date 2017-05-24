ROTAL: зарплаты бюджетников существенно различаются

Новый лидер входящего в правительство Союза Исамаа и Рес Публика Хелир-Вальдор Сеэдер инициировал пересмотр нескольких пунктов коалиционного соглашения и законопроектов, касающихся налоговых изменений. Во избежание бюджетного дефицита, в случае отказа от запланированных источников финансирования, Сеэдер предлагает отменить предусмотренный в предстоящие 4-е года 2.5-процентный рост зарплат в госсекторе и ежегодно сокращать на 3 процента расходы центрального правительства. Для председателя Союза профсоюзов работников государственных и муниципальных учреждений Калле Лийвамяги новостью стала как информация о планируемом повышении зарплат, так и известие о том, что оно может и не состояться: