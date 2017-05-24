Вторая семья беженцев не вернулась вовремя в Эстонию из Европы

Еще одна семья беженцев, прибывших в Эстонию в рамках квоты по миграционной программе Европейского союза, превысила допустимый срок нахождения за пределами Эстонии.

Руководитель отдела политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг сказала BNS, что в Эстонию из поездки в Европу через положенные 90 дней не вернулась семья сирийских беженцев из шести человек, прибывшая из Турции в августе прошлого года. Семья жила в Вильянди.

Еще об одной семье сирийских беженцев, не вернувшихся в Эстонию, в министерстве сообщили на прошлой неделе. Это семья из трех человек, прибывшая в Эстонию в ноябре прошлого года из Греции и поселившаяся в Тарту.

Кроме того, за пределами Эстонии находятся еще семь направленных по квоте семей, в общей сложности 35 человек. Эти семьи пока не превысили разрешенный срок пребывания в другой стране.

Получающие международную защиту лица имеют право путешествовать по ЕС до 90 дней подряд в течение 180 дней. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.

Эстонию официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину. Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года и стала первой принятой в Эстонии в рамках миграционной программы семьей. В семье пять человек – двое взрослых и трое детей, во время пребывания в Эстонии в семье родился еще один ребенок. Отец семейства отбыл из Эстонии еще в январе, недавно за ним последовала и вся семья.

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС в Эстонию направлены и размещены 150 человек, из этого числа беженцев семья из пяти человек официально покинула Эстонию, девять человек превысили допустимый срок пребывания вне Эстонии, 35 человек находятся в Европе, а двое – под стражей.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.