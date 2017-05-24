На учениях "Весенний шторм" завершились бои

В среду, 24 мая, на продолжавшихся три недели учений "Весениий шторм" (Kevadtorm) прозвучал последний выстрел. Финальное построение пройдет в четверг на центральном полигоне Сил обороны.

В среду завершился последний этап учений "Весенний шторм", то есть тактическое выполнение боевых заданий, сообщил главный штаб Сил обороны.

На третьем этапе противодействие 1-й пехотной бригаде и боевой группе НАТО оказывала 2-я пехотная бригада, в состав которой во время учений входили также подразделения размером с роту из Германии, США, Латвии, Литвы и Польши. В составе 2-й пехотной бригады также тренировались инженеры из Финляндии и Нидерландов.

"Военнослужащие разных стран смогли быстро создать единую команду и справлялись со сложными задачами в быстро меняющейся учебной обстановке, - сказал глава 2-й пехотной бригады полковник Ээро Ребо. - В нашем распоряжении были вертолеты, танки, бронемашины и паромно-мостовые машины, которые у 2-й пехотной бригады бывают не каждый день. Мы получили в ходе учений опыт, как лучше действовать против них".

В составе 1-й пехотной бригады в последнем этапе учений участвовали Скаутский батальон, Калевский пехотный батальон и боевая группа союзниками, которой оказывали поддержку косвенным обстрелом орудия косвенного обстрела артиллерийского батальона и союзников. Авиатранспорт ВВС Эстонии и союзников оказывал поддержку обеим бригадам.

Финальное построение проходивших по всей Эстонии учений "Весенний шторм" пройдет в четверг на центральном полигоне Сил обороны.

На трехнедельных учениях "Весенний шторм" Силы обороны оценивали действия состоящего из срочнослужащих пехотного батальона в сражениях разного типа и их уровень подготовки перед зачислением в резерв. Также оценивалось сотрудничество между пехотной и разными видами оружия, а также между штабами, подразделениями и союзниками.