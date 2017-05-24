Верховный суд Испании оставил в силе приговор футболисту "Барселоны" Лионелю Месси

Верховный суд Испании оставил в силе приговор к 21 месяцу тюрьмы для футболиста "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси по делу об уклонении от уплаты налогов. Однако за решетку ему отправляться не придется.

Форвард обязан заплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро. Для отца спортсмена — Хорхе Орасио Месси — срок лишения свободы был сокращен с 21 до 15 месяцев, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с испанским законодательством, тюремный срок, не превышающий двух лет, может быть заменен условным наказанием, поэтому осужденные не окажутся в местах лишения свободы.

Изначально вердикт 29-летнему футболисту и его отцу был вынесен судом Барселоны 6 июля прошлого года. Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 миллиона евро. По версии следствия, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. После решения барселонского суда адвокаты футболиста заявили, что обжалуют данное решение, поскольку у них есть основания для защиты.

Месси - воспитанник "Барселоны", выступает в составе первой команды с 17 лет. Вместе с сине-гранатовыми форвард стал восьмикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал кубок страны и Лигу чемпионов.

Аргентинец - пятикратный обладатель "Золотого мяча", приза лучшему футболисту мира.