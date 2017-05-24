В пятницу из-за съемок кинофильма в районе площади Вабадузе могут возникнуть пробки

В связи со съемками кинофильма "Зеленые коты" ("Rohelised kõutsid") в пятницу, 26 мая, с 13 до 16 часов в районе площади Вабадузе – на Пярнуском шоссе, бульварах Эстония и Каарли могут образовываться заторы, предупредили в Раэпресс.

В пробки может попасть и общественный транспорт.

Съемки должны происходить в обычной жизненной ситуации, однако необходимо обеспечить безопасность актеров и каскадеров.

Всех, кто может оказаться во время съемок в этом районе, просят быть внимательными и соблюдать указания регулировщиков.

На этой неделе в Таллинне проходят съемки фильма "Зеленые коты" эстонского режиссера Андреса Пустусмаа с участием Сергея Маковецкого, Кирилла Кяро и других небезызвестных артистов.

По сюжету два главных героя фильма — два старых жулика, которых играют знаменитый российский актер Сергей Маковецкий и эстонский актер Тыну Карк. Они провели большую часть соей жизни в тюрьме и, наконец, выходят на волю. Мир снаружи сильно изменился, и они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить и свою жизнь.

Сергей Маковецкий легко и быстро согласился стать частью команды малобюджетного фильма

Продюсер киноленты Катерина Монастырская отметила в интервью программе "Кофе+", что Маковецкий очень легко согласился на роль в фильме и, что деньги для него не главное, при этом для съемок ему пришлось подучить эстонский язык.

"Он актер такого уровня, что деньги для него не главное. Совершенно никаких проблем у нас с этим не было. Мы думали, что дадим почитать сценарий, мало ли согласится. А когда Сергей его прочитал, то просто влюбился в Эдуарда", - рассказала Монастырская и добавила, что актер с нетерпением ждал начала съемок и подстегивал съемочную группу поскорее начать работу над фильмом.

Интересно то, что во время съемок Маковецкому приходится немного говорить по-эстонски.

"Он очень легко все это схватывает и ему очень нравится впечатлять журналистов эстонскими словами", - отметила продюсер.

У Сергея Маковецкого уже было десять съемочных дней, после чего он уехал. Но позже он еще вернется на четыре съемочных дня.

"Мы снимаем кино очень быстро, чтобы успеть снять Сергея, так как с 27 мая он недоступен до конца года", - рассказала она.

28 мая на съемки приедет еще один известный актер — Кирилл Кяро.

В конце апреля Эстонский Институт Кино и Фонд "Капитала Культуры" объявили пять малобюджетных лент, которым решили выделить средства. Киноленте "Зеленые коты" было выделено 120 000 евро.

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