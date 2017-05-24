Отборочный турнир ЧМ-2018 по волейболу в Таллинне стартовал с победы сборной России

В таллиннском спортхолле "Калев" стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2018 по волейболу. В стартовом матче сборная России взяла верх над черногорцами - 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

В отборочной группе D также выступают сборные Эстонии, Румынии, Венгрии и Косово.

В 19:00 на паркет выйдут Эстония и Румыния, а 20:30 - Венгрия и Косово.

Завтра пройдет второй тур: Россия - Румыния (15:00), Косово - Эстония (19:00) и Черногория - Венгрия (20:30).

Победитель группы получит путёвку на чемпионат мира, который пройдет в Болгарии и Италии. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора.