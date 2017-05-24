IRL настаивает на пересмотре налоговых поправок ({{commentsTotal}})
В предстоящее воскресенье лидеры правящих партий обсудят предложенные IRL изменения в пакет налоговых поправок, договоренность по которым ранее была достигнута на уровне коалиции. С инициативой выступил новый председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер, который, среди прочего, предлагает заморозить рост зарплат в госсекторе и сократить расходы правительственных учреждений.
Во избежание бюджетного дефицита, в случае отказа от запланированных источников финансирования, Сеэдер предлагает отменить предусмотренный в предстоящие четыре года 2,5%-й рост зарплат в госсекторе и ежегодно сокращать на 3% расходы центрального правительства.