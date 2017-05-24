IRL настаивает на пересмотре налоговых поправок

Государственный контролер Алар Карис передал в среду членам Рийгикогу обзор межправительственного соглашения о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой, указав на неясности в вопросе о финансировании проекта, а также ряд других недостатков соглашения, которые желательно устранить до его ратификации в эстонском парламенте.