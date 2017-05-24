ФОТО: президент Керсти Кальюлайд провела урок обществоведения в гимназии Паэ

В среду, 24 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила столичную гимназию Паэ, где встретилась с преподавателями и учениками и дала абитуриентам урок обществоведения. Глава государства особое внимание в своей речи обратила на предстоящие осенью муниципальные выборы, в которых теперь можно участвовать с 16 лет, председательство Эстонии в ЕС, а также членство Эстонии в НАТО и ЕС.

"Эстония - это хорошее место для жизни. Мы должны ценить то, чего достигли за последние 25 лет. Быстрое развитие нашего цифрового общества - пример для всей Европы", - сказала Кальюлайд в ходе открытого урока.

Президент выразила надежду на высокую активность молодых избирателей на местных выборах. "У меня призыв ко всей молодежи - идите выбирать!" - отметила глава государства.

По словам Кальюлайд, важно состоять в таких международных организациях, как ЕС, ООН и НАТО. "Делаем свой вклад в коллективную оборону, поскольку знаем, что союзники будут с нами, когда нам понадобится их помощь", - подчеркнула Кальюлайд.

Гимназия Паэ - школа с русским языком обучения, которая находится в столичном районе Ласнамяэ. В гимназических классах как минимум 60% уроков проходят на эстонском языке.