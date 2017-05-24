Налоговый департамент начинает возврат подоходного налога низкооплачиваемым работникам

Налогово-таможенный департамент на этой неделе начнет возврат подоходного налога низкооплачиваемым работников. В четверг перечисленные суммы поступят на банковские счета первых 5000 человек.

"Мы надеемся, что справимся с выплатой возврата большей части ходатайствующих в течение недели. В то же время, поскольку возврат подоходного налога низкооплачиваемым работникам связан с уже представленными декларациями о доходах, то тем людям, чьи декларации пока находятся на проверке, придется запастись терпением. Мы будем работать как можно скорее для того, чтобы самое позднее к началу июля весь возврат был бы завершен", – сказал руководитель пресс-службы налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

Ходатайства о получении возврата подоходного налога низкооплачиваемым категориям работников подали в этом году 80 043 человека, по первоначальным данным, возврату подлежит сумма в 29,1 млн евро.

Подобная выплата производится низкооплачиваемым категориям работников в Эстонии впервые. Для ее получения совершеннолетний человек должен был работать с полной нагрузкой по меньшей мере шесть месяцев на протяжении целого календарного месяца и получить брутто-доход на сумму менее 7817 евро.

В случае, если представленные ходатайствующим данные будут отличаться от действительных, налоговая служба имеет право востребовать перечисленную сумму в течение пяти лет с момента выплаты.