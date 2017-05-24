Полиция: за смертником в Манчестере стояла террористическая сеть

"Очевидно, что это сеть, мы занимаемся расследованием", – сказал он во время брифинга, который транслировался в прямом эфире британскими телеканалами, передает ТАСС.

Хопкинс сообщил, что с учетом проведенных во вторник и среду арестов в рамках ведущегося расследования общее число людей, которые находятся в заключении, составляет четыре человека. 24 мая в центре Манчестера была проведена спецоперация и, по словам полицейского, для проникновения в здание был осуществлен контролируемый взрыв. "В настоящий момент полицейские ведут обыск по этому адресу", – пояснил Хопкинс.

Начальник полиции также сообщил, что во время теракта погибла полицейская, которая находилась не при исполнении.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел поздно вечером 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала – в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 64 получили ранения.

На следующий день после теракта премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в королевстве повышается с серьезного до критического, это означает, что возможность осуществления нового теракта является неминуемой. Как пояснила премьер, информация о том, что Абади не действовал в одиночку, и что его преступление могло стать итогом деятельности более широкой группы лиц, стала решающей при принятии решения о повышения уровня террористической угрозы.

24 мая британское минобороны выделило около 1000 военных для усиления полиции при охране важных объектов в Великобритании.