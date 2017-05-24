Участники незаконной автогонки, приведшей к смерти зрителя, получили реальные сроки

Пярнуский уездный суд признал в среду, 24 мая, виновными обоих водителей автомобилей Audi, принимавших участие в закончившихся смертью зрителя нелегальной гонке на аэродроме Килтси весной прошлого года.

Суд признал обоих гонщиков виновными в совершении тяжелого ДТП, повлекшего смерть человека по неосторожности.

Микк в порядке сокращенного делопроизводства приговорен к году и восьми месяцам тюрьмы, к этому сроку суд присовокупил ранее назначавшееся и частично отбытое наказание, таким образом осужденному предстоит провести реально в тюрьме год, девять месяцев и 28 дней.

Арво также в порядке сокращенного делопроизводства приговорен к году и восьми месяцам тюрьмы, из которых ему предстоит провести в тюрьме три месяца — остальной срок наказания не вступит в силу, если в течение трех лет испытательного срока Арво не допустит нового преднамеренного преступления.

Инцидент произошел 14 мая 2016 года в 18:30, когда 26-летний Арво и 28-летний Микк решили устроить заезд на скорость на своих автомашинах Audi A8, при этом у обоих не было водительских прав соответствующей категории, а Микк был еще и нетрезв.

Разогнавшиеся до скорости 190 км/час автомашины столкнулись боками, и машину Микка отбросило на правую бровку, где за гонками наблюдал 22-летний молодой человек, который от полученных травм погиб на месте происшествия.