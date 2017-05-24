Райнер Вакра назван кандидатом в мэры Таллинна от социал-демократов

В среду, 24 мая, Социал-демократическая партия (СДП) провела общее сообрание в Таллиннской реальной школе, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в мэры столицы Райнера Вакра. В числе предвыборных обещаний соцдемов - бесплатное питание в детских садах.

Об этом в 18:30 сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

Председатель Таллиннского округа СДП и депутат Рийгикогу Вакра давно уже считался самым вероятным кандидатом, чтобы занять первое место в избирательном списке соцдемов на муниципальных выборах в столице.

По словам Вакра, мэра можно назвать успешным лишь тогда, когда у всех детей счастливое детство. Именно поэтому главным приоритетом социал-демократов на выборах в Таллинне являются дети и их будущее, передает пресс-служба партии.

По словам Вакра, в Таллинне нуждаются в ремонте 80 детских садов, а это почти две трети от общего количества столичных садиков. "Главное цель и обещание социал-демократов на этих выборах – привести в порядок все детские сады в течение четырех лет", - заявил Вакра.

"Но это не все. Кроме того, все дети должны быть сыты, и питаться они должны здоровой пищей. Чтобы ни один ребенок не был голоден, мы обеспечим бесплатное питание в детских садах, - подтвердил Вакра. - Также мы уже запустили программу по раннему изучению языков в детских садах. Мы уверены, что каждый дополнительный язык, который изучался в детском саду, повысит в будущем конкурентоспособность детей".

"Я рад, что все остальные партии с нами солидарны в этом вопросе. Изучение эстонского в русских детских садах – для нас естественный процесс. Наш план идет дальше – мы хотим инвестировать в детей, предоставив ребенку в каждом детском саду возможность выучить второй язык", - добавил Вакра.

По словам Вакра, цель соцдемов – остановить в столице единовластное правление центристов, которому свойственна коррупция и леность ума. "Если мире бизнеса существуют законы, которые защищают нас от плохих монополий, то в столице защитниками являемся мы сами", - сказал кандидат в мэры от соцдемов.

Первые номера СДП в округах будут объявлены в ближайшие недели.

Ранее со своими кандидатами в мэры Таллинна определились консерваторы (Мартин Хельме) и центристы (Таави Аас).