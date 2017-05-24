Райнер Вакра официально стал кандидатом в мэры Таллинна от социал-демократов

В среду, 24 мая, Социал-демократическая партия (СДП) провела общее сообрание в Таллиннской реальной школе, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в мэры столицы Райнера Вакра.

Об этом в 18:30 сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

Председатель Таллиннского округа СДП и депутат Рийгикогу Вакра давно уже считался самым вероятным кандидатом, чтобы занять первое место в избирательном списке соцдемов на муниципальных выборах в столице.

Ранее со своими кандидатами в мэры Таллинна определились консерваторы (Мартин Хельме) и центристы (Таави Аас).