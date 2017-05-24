Житель волости Кадрина угрожал ружьем участникам "Весеннего шторма"

Во вторник в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина произошел конфликт между участвовавшими в учениях "Весенний шторм" военнослужащими и местным жителем, который схватился за оружие.

Полиции сообщили о том, что в деревне Охепалу в волости Кадрина 56-летний мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, угрожает находящимся на его территории военнослужащим. Также сообщалось, что мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила Postimees пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

Начато уголовное производство по статье о тяжелом нарушении общественного порядка. В качестве наказания за это предусматривается штраф либо тюремное заключение сроком до пяти лет.