Эстонские волейболисты в отборочном матче ЧМ-2018 одолели Румынию ({{commentsTotal}})
На проходящем в таллиннском спортхолле "Калев" отборочном турнире чемпионата мира-2018 по волейболу сборная Эстонии в своем стартовом матче взяла верх над сборной Румынией - 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16)
В отборочной группе D также выступают сборные России, Черногории, Венгрии и Косово.
Напомним, что днем сборная России взяла верх над черногорцами - 3:0 (25:21, 25:22, 25:18). Команды Венгии и Косово сыграют поздно вечером.
Завтра пройдет второй тур: Россия - Румыния (15:00), Косово - Эстония (18:00) и Черногория - Венгрия (20:30).
Победитель группы получит путёвку на чемпионат мира, который пройдет в Болгарии и Италии. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора.
Редактор: Виктор Сольц