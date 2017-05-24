Страховщики: летом причиной несчастных случаев чаще всего становятся ремонт и активный отдых

Летом несчастные случаи чаще всего происходят в результате падений с мотоциклов или велосипедов, а также в связи с активным отдыхом, следует из статистики SEB Elu- ja Pensionikindlustus. Отсутствие на работе вследствие несчастных случаев длится в среднем 43 дня, и выплачиваемое возмещение составляет в среднем 600 евро.

Статистика показывает, что приблизительно половина несчастных случаев летом связана с домашним ремонтом или садовыми работами, когда приходится поднимать тяжести, использовать различные инструменты и лазать по приставным лестницам.

Множество несчастных случаев связано с падением с мотоциклов, велосипедов и квадроциклов, а также с катанием на роликах.

Третья наиболее часто встречающаяся причина травм – развлечения. Люди получают травмы во время игры в мяч на пляже, прыжков на батуте. Нередки также ожоги при использовании открытого огня или травмы после прыжков в воду в незнакомом месте.

Несчастные случаи с детьми часто связаны с велосипедами и роликами

Хотя бум приобретения батутов позади, связанные с ними несчастные случаи из статистики не пропадают. Первое место среди причин несчастных случаев с детьми занимают средства передвижения – скейтборды, ролики, велосипеды, самокаты. С появлением новых средств передвижения в статистике несчастных случаев возникают и новые – прошлым летом появились первые сообщения о переломах и сотрясениях, полученных при падении с гироскутера.

В статистике несчастных случаев в глаза бросаются также падения на игровых площадках и в тематических парках, несчастные случаи, связанные с водой, а также травмы, нанесенные домашними животными.