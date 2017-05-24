Посольство Финляндии открыло мемориальную доску на здании Кесклиннаской районной управы

Посольство Финляндии в Эстонии в честь столетия Республики Финляндия открыло мемориальную доску на здании нынешней Кесклиннаской районной управы, где почти сто лет назад находилось посольство только что образовавшегося государства.

Установленная на фасаде дома номер 18 по улице Нунне доска напоминает, что с 1918 по 1923 год здесь работало первое дипломатическое представительство Финляндии в Эстонии, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

Мемориальную доску открыли и.о.мэра Таллинна Таави Аас и посол Финляндии Кирсти Наринен.

Мемориальная доска уже была открыта 1 мая на здании (ул. Лийвалайа, 12), где действовали косульство и посольство Финляндии в 1990-1996 годах, а третью доску еще предстоит установить на здании (ул. Сютисте, 12), где в 1969-1990 годах располагался консульский пункт Генерального консульства Финляндии в Ленинграде. Торжественное мероприятие в Мустамяэ пройдет 1 июня.