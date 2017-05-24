Финский суд оправдал обвиняемых в военных преступлениях иракцев

Прокурор не сумел доказать вину братьев-близнецов из Ирака, которые, по версии обвинения, в рядах террористов участвовали в расстреле 11 солдат иракской армии в Тикрите в 2014 году. Уездный суд Пирканмаа отклонил все обвинения и постановил освободить братьев за неимением достататочных доказательств.

Близнецы 1992 года рождения прибыли в Финляндию в качестве просителей убежища и помещены в центр для беженцев в Тампере. Когда вышло пропагандистское видео террористической организации "Исламское государство" (ИГ) о зверских казнях в Ираке, часть постояльцев центра узнала в братьях убийц из ролика, пишет Fontanka.fi со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Центральная криминальная полиция Финляндия начала расследование, и в декабре 2015 года иракцы были задержаны по подозрению в убийствах с террористическими намерениями, военных преступлениях, содействии военным преступлениям и нанесении телесных повреждений.

Суд рассматривал дело с конца зимы 2017-го. Из-за перебоев со связью было трудно получить свидетельские показания из Ирака. Адвокат обвиняемых также поставил под сомнение заявления свидетелей. Рассмотрение дела было затруднено также потому, что близнецы выглядят идентично: по видео нельзя с твердой уверенностью сказать, кто из братьев стрелял в пленных солдат.

Сами обвиняемые отрицают свою вину в массовых убийствах.

В 2014 году в ходе атаки ИГ на лагерь ВВС Ирака Camp Speicher погибло более 1500 солдат.