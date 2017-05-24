Актуальная камера 24.05.2017 (20:00)

В среду, 24 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила столичную гимназию Паэ, где встретилась с преподавателями и учениками и дала абитуриентам урок обществоведения. Глава государства особое внимание в своей речи обратила на предстоящие осенью муниципальные выборы, в которых теперь можно участвовать с 16 лет, председательство Эстонии в ЕС, а также членство Эстонии в НАТО и ЕС.
Основная школа остается слабым звеном в изучении эстонского языка как второго, считают авторы исследования, заказанного Министерством образования и науки. Кроме того, в Эстонии надо уделять больше внимания развитию многоязычия, передает "Актуальная камера".
Весной объем транзитных перевозок по РЖД в Латвию стал стремительно снижаться, так как компания отказывалась выдавать разрешение на перевозки большинству операторов. В Латвии считают, что причина - в отказе правительства страны поддержать строительство газопровода "Северный поток - 2". Эксперт в области транзита Райво Варе уверен, что газопровод не причина, а повод.