Для школьников Ида-Вирумаа провели конференцию "10 загадок Силламяэ"

Знать и любить свой город, интересоваться историей различных зданий и сооружений, донести эту информацию до своих сверстников – такую задачу ставили организаторы. Гимназисты из Ида-Вирумаа рассказали о необычных и интересных местах города, а также представили свои фантазии о будущем Силламяэ. Зрители смогли принять участие в викторинах, подготовленных школьной библиотекой и местным музеем.

Организаторы конференции с сожалением отметили, что уровень знаний учеников о родных местах невысок. Для того, чтобы молодежь проявляла интерес к ним, в новом учебном году планируется организовывать экскурсии по значимым местам в городе Силламяэ и окрестностях.